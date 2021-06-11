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Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

09:30, 11 июн 2021

Ночью в Стерлитамаке на пересечении улиц Мира и Богдана Хмельницкого на регулируемом перекрестке столкнулись "Chevrolet Lanos" под управлением 23-летнего местного жителя и "Datsun on-DO", за рулём которого находился 34-летний мужчина.

В результате аварии водитель "Chevrolet" и его 23-летний пассажир госпитализированы. Также в ДТП пострадал 37-летний пассажир "Datsun". Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

10 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 26 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии произошло массовое ДТП с фурами и грузовыми ГАЗелями.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Стерлитамакский район
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