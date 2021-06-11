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В Башкортостане отремонтировали дорогу в районе, где произошла авария с гужевой повозкой

В Башкортостане отремонтировали дорогу в районе, где произошла авария с гужевой повозкой

09:49, 11 июн 2021

В Мечетлинском районе обновили асфальтное покрытие на подъезде к селу Новомуслюмово, где 30 мая произошла авария с гужевой повозкой, сообщает «ГТРК-Башкортостан». После произошедшего глава Башкирии Радий Хабиров поручил завершить ремонт дороги до 12 июня.

Напомним, жители села Новомуслюмово ехали на народный праздник «Кукушкин чай» на повозке, как вдруг в них врезался автомобиль. К счастью, все остались в живых. Пострадали пятеро пенсионеров, все они были доставлены в больницу, одной из женщин пришлось ампутировать стопу.

Руководитель региона пообещал оказать помощь пострадавшим. Одному из них, Марселю Шарифуллину, вручили молодого рысака орловской породы. Мужчина потерял своего коня в результате ДТП.

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Источник: mkset.ru
Фото: ГТРК-Башкортостан

Теги: Мечетлинский район
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