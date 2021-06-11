В Аургазинском районе Башкирии мощный град уничтожил посевы на грядках жителей
10:41, 11 июн 2021
Садовые растения, кустарники и другие насаждения пострадали в Аургазинском районе Башкирии в результате крупного града. Об этом 11 июня сообщает газета «Аургазинский вестник».
9 июня сотрудники МЧС предупреждали, что в некоторых районах республики ожидается град. Жители Аургазинского района в социальных сетях опубликовали фото его последствий.
Про информации журналистов, огороды пострадали в селе Месели.
«За какие-то полчаса все сравнялось с землей. Град уничтожил все посадки на их участках. Теперь селяне подсчитывают убытки. И задаются вопросом: смогут ли возродить растения?» — сообщают журналисты.Ранее сообщалось о том, что в восточных и юго-западных районах Башкирии выпал крупный град.
Источник:
regnum.ru
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