В Альшеевском районе Башкирии от удара молнии сгорел дом многодетной семьи

11:29, 11 июн 2021

В деревне Кармышево Альшеевского района удар молнии лишил крова многодетную семью. К счастью, обошлось без жертв. В этот момент дома никого не было. Об этом сообщает издание "Альшеевские вести".



Жители рассказали, что гроза напоминала апокалипсис, так как во время дождя не видно было даже соседних домов.







Жилье супруги купили на материнский капитал, не так давно сделали к нему пристрой.



У супругов трое ребятишек, трех, шести и тринадцати лет. Семья лишилась всего - жилья, одежды, документов. Односельчане, коллеги, друзья, знакомые и просто неравнодушные жители района организовали сбор средств для оказания помощи пострадавшим.



Ранее сообщалось о том, что в Альшеевском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина.





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Фото: "Альшеевские вести"