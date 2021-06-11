В Башкортостане мужчина повис на бельевой веревке между этажами дома | видео

14:40, 11 июн 2021

В городе Салавате в доме по улице Калинина в конце мая с мужчиной произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, он повис на бельевой веревке между вторым и третьим этажами и звал на помощь.





«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России обнаружили мужчину, висящего на бельевой веревке, которая намертво обмотала ему руку. Пожарные освободили мужчину от крепко врезавшейся в руку веревки и спустили его на землю», — рассказали в ведомстве.



По словам пострадавшего, его закрыли дома, а он решил спуститься вниз по бельевой веревке. Но в какой-то момент что-то пошло не так: веревка намоталась на руку, сделав его заложником ситуации. Мужчина провисел в таком положении около 10 минут.





Ранее сообщалось о том, что в Салавате из горящей квартиры вынесли 7-летнего ребенка.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ