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В Абзелиловском районе Башкирии раскрыли жестокое убийство 15-летней давности

В Абзелиловском районе Башкирии раскрыли жестокое убийство 15-летней давности

15:48, 11 июн 2021

Башкирские полицейские и следователи регионального управления СКР раскрыли убийство 52-летней женщины, совершенное 15 лет назад. Преступление произошло в одной из деревень Абзелиловского района республики, но реальные зацепки в этом деле появились лишь недавно. В один из апрельских дней 2006 года стражи порядка обнаружили тело владелицы магазина, но установить и тем более задержать подозреваемых в убийстве не удалось.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, не так давно стражи порядка выяснили, что преступлению может быть причастен 31-летний неоднократно судимый мужчина. На момент совершения злоумышленнику было 16 лет. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что у подозреваемого тогда был сообщник, но на данный момент его уже нет в живых - он умер от инфекционного заболевания.

Самого подозреваемого в убийстве продавщицы трижды судили за разбой, один раз за кражу и один раз за незаконное проникновение в чужой дом. В ходе расследования дела, мужчина сознался в расправе над хозяйкой магазина.

По версии следствия, в тот злополучный день злоумышленники пришли в магазин и, угрожая ножом, потребовали от продавщицы деньги. Женщина пыталась защищаться, но 16-летний парень несколько раз вонзил в нее нож, а затем ударил несчастную гирями по голове. От полученных ран она скончалась.

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи СКР по Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Абзелиловский район криминал
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