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В Башкортостане в страшной аварии погибла супруга водителя «Лады Калина»

В Башкортостане в страшной аварии погибла супруга водителя «Лады Калина»

11:46, 12 июн 2021

Смертельное ДТП в Туймазинском районе произошло вчера, 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

На 3 км автодороги Балтаево-Тукаево 58-летний местный житель за рулём «Лады Калина» опрокинул автомобиль. В результате ДТП 63-летняя пассажирка, супруга водителя, от полученных травм скончалась при транспортировке в медучреждение. 

По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

«Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Туймазинский район
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