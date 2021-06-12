В Башкортостане в страшной аварии погибла супруга водителя «Лады Калина»
11:46, 12 июн 2021
Смертельное ДТП в Туймазинском районе произошло вчера, 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
На 3 км автодороги Балтаево-Тукаево 58-летний местный житель за рулём «Лады Калина» опрокинул автомобиль. В результате ДТП 63-летняя пассажирка, супруга водителя, от полученных травм скончалась при транспортировке в медучреждение.
По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.
«Всего вчера на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы», — добавили в ведомстве.