Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » »

В Башкирии погиб скутерист, столкнувшись с автомобилем "Ока"

В Башкирии погиб скутерист, столкнувшись с автомобилем "Ока"

11:30, 13 июн 2021

Днём в Салаватском районе на 21 км автодороги Урмантау-Бешевлярово столкнулись попутные скутер "Vento" под управлением 33-летнего местного жителя и "Ока", за рулём которой находился 34-летний мужчина.

В результате аварии водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

12 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемнадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель на автомобиле протаранил фонарный столб, соседский забор и перевернулся.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Салаватский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: