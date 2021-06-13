В Башкирии погиб скутерист, столкнувшись с автомобилем "Ока"

11:30, 13 июн 2021

Днём в Салаватском районе на 21 км автодороги Урмантау-Бешевлярово столкнулись попутные скутер "Vento" под управлением 33-летнего местного жителя и "Ока", за рулём которой находился 34-летний мужчина.



В результате аварии водитель двухколёсного транспорта скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.







12 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемнадцать получили травмы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель на автомобиле протаранил фонарный столб, соседский забор и перевернулся.





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: ГИБДД по РБ