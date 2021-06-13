Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » »

В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался

В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался

11:36, 13 июн 2021

Авария в Баймакском районе произошла поздно вечером на ул. Шарлыбая с.Яратово. 66-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114, предположительно, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП 66-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, где спустя пару часов скончалась. Второй пешеход, несовершеннолетняя девушка, 14 лет, отделалась испугом и ушибами. Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 67 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб скутерист, столкнувшись с автомобилем "Ока".

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Баймакский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: