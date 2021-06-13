В Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался

11:36, 13 июн 2021

Авария в Баймакском районе произошла поздно вечером на ул. Шарлыбая с.Яратово. 66-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114, предположительно, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов.



В результате ДТП 66-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу, где спустя пару часов скончалась. Второй пешеход, несовершеннолетняя девушка, 14 лет, отделалась испугом и ушибами. Освидетельствование водителя показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Начато разбирательство.







За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 67 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб скутерист, столкнувшись с автомобилем "Ока".





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Источник: @dgilmutdinov

Фото: ГИБДД по РБ