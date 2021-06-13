В горах Башкортостана перевернулся турист на квадроцикле

11:41, 13 июн 2021

В Башкирии в районе хребта Нурали Учалинского района мужчина перевернулся на квадроцикле. Об инциденте сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС накануне вечером, 12 июня.







Как стало известно, трое путешественников отправились покорять горы на квадроциклах. Однако один из товарищей при подъеме перевернулся. Двигаться самостоятельно пострадавший не мог, на помощь вызвали спасателей. У туристов был с собой навигатор, поэтому они смогли передать информацию о своих координатах.



Сотрудники аварийно-спасательной службы Белорецка и спасатели из Челябинской области оперативно прибыли на место. Они доставили оказали пострадавшему первую помощь и доставили его до деревни Яльчигулово и передали медикам. У мужчины диагностировали перелом ноги.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался.





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Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС