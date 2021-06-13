В Уфе произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме

11:49, 13 июн 2021

Сегодня ночью, 13 июня, в Калининском районе Уфы в 02:21 произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме 1948 года постройки, расположенном по адресу улица Уссурийская, дом 27. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. Погибших и травмированных нет.







Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, к тушению пожара привлекли 37 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человека и 10 единиц техники. В 03:26 – пожар локализовали, снизили ранг до 1-БИС . в 03:27 — ликвидировали открытое горение.



1 подъезд полностью расселен. Во втором оставалось 9 человек (2 детей), все самостоятельно эвакуировались. Будут размещены в МАОУ «Лицей № 58» по адресу: ГО г. Уфа, ул. Суворова, д. 10.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане при пожаре в жилом доме погибли отец с дочерью.





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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ