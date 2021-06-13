Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » »

В центре Уфы электросамокатчик сбил 84-летнего мужчину

В центре Уфы электросамокатчик сбил 84-летнего мужчину

15:24, 13 июн 2021

12 июня на остановке «Фирма «Мир» мужчина на электросамокате сбил 84-летнего Роберта Галиакберова.Он возвращался домой из магазина, когда в него на большой скорости влетел самокат.

«Почувствовал сильный удар, упал. Очнулся, когда меня поднимали на ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали», — рассказал пострадавший.

Он позвонил жене и сыну, которые вызвали скорую. Врачи диагностировали у Роберта Галиакбарова сложный перелом шейки бедра.

Мужчина три месяца минимум будет прикован к постели: сейчас ему установили спицы в сломанную ногу и уложили на вытяжку.

Потребуется сложная операция с установкой металлоконструкции, чтобы мужчина смог ходить.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, к тушению пожара привлекли 37 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человека и 10 единиц техники

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: Уфа
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: