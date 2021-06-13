В центре Уфы электросамокатчик сбил 84-летнего мужчину

15:24, 13 июн 2021

12 июня на остановке «Фирма «Мир» мужчина на электросамокате сбил 84-летнего Роберта Галиакберова.Он возвращался домой из магазина, когда в него на большой скорости влетел самокат.







«Почувствовал сильный удар, упал. Очнулся, когда меня поднимали на ноги двое мужчин с самокатом. Несмотря на сильную боль, они усадили меня на скамейку и уехали», — рассказал пострадавший.



Он позвонил жене и сыну, которые вызвали скорую. Врачи диагностировали у Роберта Галиакбарова сложный перелом шейки бедра.



Мужчина три месяца минимум будет прикован к постели: сейчас ему установили спицы в сломанную ногу и уложили на вытяжку.

Потребуется сложная операция с установкой металлоконструкции, чтобы мужчина смог ходить.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, к тушению пожара привлекли 37 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 человека и 10 единиц техники





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