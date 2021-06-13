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Пьяный житель Башкирии попытался сдать металлолом, привезенный на угнанном автомобиле

Пьяный житель Башкирии попытался сдать металлолом, привезенный на угнанном автомобиле

20:51, 13 июн 2021

Со слов потерпевшего, 55-летнего местного жителя, заявившего о пропаже авто, в тот день к нему заглянул его приятель и попросил отвести в пункт приема металлолома собранный им металл.

Хозяин дома ответил отказом, и через какое-то время гость незаметно покинул его дом, а вмести с ним исчез и автомобиль.

Подозреваемым оказался 44-летний местный житель.

По «горячим следам» его задержали в одном из гаражных кооперативов города. Он сознался, пояснив, что, будучи пьяным, нечего лучшего, как угнать чужой автомобиль, с оставленными в замке зажигания ключами, он не придумал.

Уверял, что после дела намеревался обязательно вернуть авто на место.

Возбуждено уголовное дело и ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в центре Уфы электросамокатчик сбил 84-летнего мужчину.

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Теги: Мелеузовский район
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