Пьяный житель Башкирии попытался сдать металлолом, привезенный на угнанном автомобиле
20:51, 13 июн 2021
Со слов потерпевшего, 55-летнего местного жителя, заявившего о пропаже авто, в тот день к нему заглянул его приятель и попросил отвести в пункт приема металлолома собранный им металл.
Хозяин дома ответил отказом, и через какое-то время гость незаметно покинул его дом, а вмести с ним исчез и автомобиль.
Подозреваемым оказался 44-летний местный житель.
По «горячим следам» его задержали в одном из гаражных кооперативов города. Он сознался, пояснив, что, будучи пьяным, нечего лучшего, как угнать чужой автомобиль, с оставленными в замке зажигания ключами, он не придумал.
Уверял, что после дела намеревался обязательно вернуть авто на место.
Возбуждено уголовное дело и ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что в центре Уфы электросамокатчик сбил 84-летнего мужчину.