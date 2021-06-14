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В Башкирии водитель с пассажиром опрокинулись в кювет

В Башкирии водитель с пассажиром опрокинулись в кювет

10:45, 14 июн 2021

Утром в Чишминском районе на 13 км автодороги Уфа-Кляш-Чишмы 35-летний местный житель за рулём "Лады Калина" совершил съезд в кювет в с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и его 35-летний пассажир госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

13 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых пять человек получили травмы.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2000 нарушений ПДД, задержаны 77 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Чишминский район
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