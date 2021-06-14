В Башкирии водитель с пассажиром опрокинулись в кювет
10:45, 14 июн 2021
Утром в Чишминском районе на 13 км автодороги Уфа-Кляш-Чишмы 35-летний местный житель за рулём "Лады Калина" совершил съезд в кювет в с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель и его 35-летний пассажир госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
13 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых пять человек получили травмы.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2000 нарушений ПДД, задержаны 77 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, один из которых скончался.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ
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