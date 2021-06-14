В Стерлитамаке мужчина ограбил сторожа
10:53, 14 июн 2021
Накануне в Стерлитамаке мужчина ограбил сторожа СНТ по улице Гастелло. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Как рассказал полицейским потерпевший, во время ограбления он проснулся от постороннего шума. Увидев в доме ранее знакомого приятеля, шарившего в карманах его куртки, он предпринял попытку его остановить, но безуспешно. Злоумышленник ударил сторожа несколько раз по лицу, после чего скрылся, прихватив с собой 4500 рублей, и два сотовых телефона.
Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. Им оказался 45-летний мужчина. Отпираться он не стал и пояснил, что пробрался в сторожевую будку через открытое окно.
В доме задержанного оперативники обнаружили часть денег и похищенные сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого поместили в СИЗО.
Пресс-служба МВД Башкирии: