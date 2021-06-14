10:53, 14 июн 2021

Накануне в Стерлитамаке мужчина ограбил сторожа СНТ по улице Гастелло. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.







Как рассказал полицейским потерпевший, во время ограбления он проснулся от постороннего шума. Увидев в доме ранее знакомого приятеля, шарившего в карманах его куртки, он предпринял попытку его остановить, но безуспешно. Злоумышленник ударил сторожа несколько раз по лицу, после чего скрылся, прихватив с собой 4500 рублей, и два сотовых телефона.



Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. Им оказался 45-летний мужчина. Отпираться он не стал и пояснил, что пробрался в сторожевую будку через открытое окно.



В доме задержанного оперативники обнаружили часть денег и похищенные сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемого поместили в СИЗО.

Пресс-служба МВД Башкирии:



Похищенное имущество будет возвращено хозяину, который поблагодарил полицейских за оперативную работу.

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