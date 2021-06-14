В Башкирии во время скачек лошадь получила тяжелую травму | видео

14:37, 14 июн 2021

Традиционные конные скачки на Сабантуе в Бураевском районе завершились несчастным случаем. На очередном круге скаковая лошадь споткнулась и, сбросив наездника, упала сама.



Предположительно, владелец коня серьезных травм не получил. А вот животное пострадало серьезно. Несколько раз лошадь пыталась подняться, но одна нога оказалась сильно травмирована, возможно, сломана. На помощь коню подоспели люди. О состоянии животного и наездника не сообщается.

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Фото: скрин видео