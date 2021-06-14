Несовершеннолетний житель Башкирии за одну ночь совершил два угона

19:02, 14 июн 2021

В Башкирии за одну ночь несовершеннолетний житель угнал два автомобиля. Инцидент зафиксирован в Стерлитамаке.







Утром 13 июня в полицию обратился один из потерпевших. Он рассказал, что со двора многоквартирного дома угнали ВАЗ-21099. Через некоторое время, в этот же день, поступило еще одно сообщение об угоне, но уже с другого двора. Причем и здесь угнали автомобиль той же марки.



В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что автомобили были найдены в п. Мариинский, расположенном на территории Стерлитамакского района. Также удалось установить личность подозреваемого. Оказалось, что авто угнал 17-летний житель Стерлитамака. Правоохранители возбудили уголовное дело и начали проверку причастности подростка к подобным кражам.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке мужчина ограбил сторожа.





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