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В Башкирии группа лиц жестоко избила отца двоих детей

В Башкирии группа лиц жестоко избила отца двоих детей

19:17, 14 июн 2021

Молодой отец двоих детей из поселка Куеда в настоящий момент находится в тяжелом состоянии после того, как его жестоко избили в деревне Беляшево Татышлинского района. Информацию об этом разместили в социальных сетях близкие пострадавшего. Со слов семьи, Владислав Б. сейчас лежит в коме в одной из районных больниц.

– В настоящее время он находится в реанимации в Чернушинской ЦРБ, в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы руки, ушиб сердца, одну операцию нейрохирург уже провел, – написали в одном из сообщений родные мужчины.

Детали произошедшего достоверно неизвестны. Со слов семьи Владислава, молодого отца группа лиц избивала в ночь с 5 на 6 июня. Одного из нападавших, отмечается в сообщении, уже задержала полиция Татышлинского района, остальные находятся на свободе.


– Его просто забивали металлическим предметом. Всех, кто неравнодушен к нашему горю, мы просим собрать средства на его лечение, на помощь его двум детям и жене, на судебные издержки, – обратились за поддержкой близкие Владислава.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: из семейного архива Владислава

Теги: Татышлинский район
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