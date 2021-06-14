В Башкирии группа лиц жестоко избила отца двоих детей
19:17, 14 июн 2021
Молодой отец двоих детей из поселка Куеда в настоящий момент находится в тяжелом состоянии после того, как его жестоко избили в деревне Беляшево Татышлинского района. Информацию об этом разместили в социальных сетях близкие пострадавшего. Со слов семьи, Владислав Б. сейчас лежит в коме в одной из районных больниц.
– В настоящее время он находится в реанимации в Чернушинской ЦРБ, в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы руки, ушиб сердца, одну операцию нейрохирург уже провел, – написали в одном из сообщений родные мужчины.
Детали произошедшего достоверно неизвестны. Со слов семьи Владислава, молодого отца группа лиц избивала в ночь с 5 на 6 июня. Одного из нападавших, отмечается в сообщении, уже задержала полиция Татышлинского района, остальные находятся на свободе.