В одном из районов Башкирии МЧС готовится к пожару 5 категории сложности

11:11, 15 июн 2021

Все дело в засушливой жаре: дожди и похолодание коснулись не всей территории Башкирии. В некоторых местах ситуация остается пожароопасной. Более того: вокруг села Аскино спасатели не исключают пожара 5 категории сложности. Прежде всего, их беспокойство вызывает огонь в лесных массивах.







— В сухую погоду деревья вспыхивают как спички, особенно хвойные. Категория 5 означает, что в считанные минуты от одной искры может заполыхать несколько гектаров леса. В таком случае остановить огонь будет крайне трудно, — утверждают огнеборцы.

Сложная обстановка сохраняется также в Альшеевском, Кугарчинском, Учалинском, Хайбуллинском, Янаульском районах. Там не исключаются пожары 4 категории. Кое-где борьба с огнем продолжается в эти минуты: в Бурзянском районе горит 3 гектара леса, в Кананикольском лесничестве – 4,9 . В тушении участвуют десятки людей и техника.





Ранее сообщалось о том, что в Аскинском районе плодородные земли были загрязнены цинком из-за несанкционированной свалки.

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