Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В одном из районов Башкирии МЧС готовится к пожару 5 категории сложности

В одном из районов Башкирии МЧС готовится к пожару 5 категории сложности

11:11, 15 июн 2021

Все дело в засушливой жаре: дожди и похолодание коснулись не всей территории Башкирии. В некоторых местах ситуация остается пожароопасной. Более того: вокруг села Аскино спасатели не исключают пожара 5 категории сложности. Прежде всего, их беспокойство вызывает огонь в лесных массивах.

— В сухую погоду деревья вспыхивают как спички, особенно хвойные. Категория 5 означает, что в считанные минуты от одной искры может заполыхать несколько гектаров леса. В таком случае остановить огонь будет крайне трудно, — утверждают огнеборцы.

Сложная обстановка сохраняется также в Альшеевском, Кугарчинском, Учалинском, Хайбуллинском, Янаульском районах. Там не исключаются пожары 4 категории. Кое-где борьба с огнем продолжается в эти минуты: в Бурзянском районе горит 3 гектара леса, в Кананикольском лесничестве – 4,9 . В тушении участвуют десятки людей и техника.

Ранее сообщалось о том, что в Аскинском районе плодородные земли были загрязнены цинком из-за несанкционированной свалки.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: Аскинский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: