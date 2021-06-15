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В Башкирии произошло жесткое ДТП: столкнулись попутные «Opel Astra» и грузовик «Foton» | видео

В Башкирии произошло жесткое ДТП: столкнулись попутные «Opel Astra» и грузовик «Foton» | видео

12:04, 15 июн 2021

Страшное ДТП произошло на трассе М-5 в Благоварском районе сегодня, 15 июня. В одиннадцатом часу утра на 1394 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись попутные «Opel Astra» и грузовик «Foton».



В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы. Грузовик смяло при опрокидывании. На месте работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, сообщили «Вестям» в пресс-службе ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось о о смертельной аварии в Давлекановском районе. Здесь погиб водитель «Лады Гранта», опрокинувшись в кювет.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

Теги: Благоварский район
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