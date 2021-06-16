В Башкирии мужчина угрожал убийством сотруднице ночного клуба

17:50, 16 июн 2021

38-летний житель Белорецка подозревается в угрозе убийством администратору ночного клуба, сообщает МВД по Башкирии.







По предварительным данным, мужчина решил сходить в ночной клуб, где выпил и начал вести себя неадекватно. Администратор заведения вежливо попросила его покинуть заведение, на что горожанин согласился и вышел на улицу. Однако через какое-то время пьяный посетитель вернулся с ножом в руке и потребовал от администратора вновь впустить его вовнутрь. Когда сотрудница клуба встала на пути и попросила покинуть заведение, мужчина стал угрожать ей убийством. По сигналу тревоги на место через несколько минут прибыли правоохранители и задержали агрессивного посетителя.

Уголовное дело направлено в суд.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 33-летний мужчина сорвался со скалы Уроки в Белорецком районе. О несчастном случае рассказали сегодня, 13 июня, в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.





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