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Авария в Бирском районе: женщина за рулем "Renault Duster" вылетела в кювет и наехала на электроопору

Авария в Бирском районе: женщина за рулем "Renault Duster" вылетела в кювет и наехала на электроопору

09:28, 17 июн 2021

В 19 часов в Бирском районе на 4 км автодороги Верхнелачентау-Новобаишево 56-летняя уфимка за рулём "Renault Duster" допустила съезд в правый кювет с последующим наездом на электроопору.

От удара столб упал на крышу автомобиля. В результате аварии водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

16 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Стерлибашевском районе республики. По данным ГИБДД, на 45 км автодороги Стерлитамак-Федоровка 62-летний житель Стерлитамака за рулём ВАЗ-2110 совершил съезд в кювет и опрокинулся.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Бирский район
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