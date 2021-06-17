Авария в Бирском районе: женщина за рулем "Renault Duster" вылетела в кювет и наехала на электроопору

09:28, 17 июн 2021

В 19 часов в Бирском районе на 4 км автодороги Верхнелачентау-Новобаишево 56-летняя уфимка за рулём "Renault Duster" допустила съезд в правый кювет с последующим наездом на электроопору.







От удара столб упал на крышу автомобиля. В результате аварии водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



16 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Стерлибашевском районе республики. По данным ГИБДД, на 45 км автодороги Стерлитамак-Федоровка 62-летний житель Стерлитамака за рулём ВАЗ-2110 совершил съезд в кювет и опрокинулся.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ