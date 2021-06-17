Авария в Ишимбайском районе: в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового авто

12:41, 17 июн 2021

Сегодня, 17 июня, произошла авария, унесшая жизнь человека. На втором километре трассы Арметрахимово – Нижнеарметово в Ишимбайском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и отечественная легковушка. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.



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Фото: ГИБДД МВД по РБ

По предварительной информации, авария произошла в полдень. «ВАЗ-2114» двигался навстречу груженому «КАМАЗу». Столкновение оказалось смертельным для водителя отечественного легкового автомобиля. Личность мужчины устанавливается. В данный момент на месте работают правоохранители.