Авария в Ишимбайском районе: в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового авто
12:41, 17 июн 2021
Сегодня, 17 июня, произошла авария, унесшая жизнь человека. На втором километре трассы Арметрахимово – Нижнеарметово в Ишимбайском районе лоб в лоб столкнулись грузовик и отечественная легковушка. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
По предварительной информации, авария произошла в полдень. «ВАЗ-2114» двигался навстречу груженому «КАМАЗу». Столкновение оказалось смертельным для водителя отечественного легкового автомобиля. Личность мужчины устанавливается. В данный момент на месте работают правоохранители.