В Уфе эвакуировали людей из здания суда по улице Цюрупы

15:12, 17 июн 2021

В Уфе эвакуировали здание судебного участка № 1 по Ленинскому району. Об этом сообщили сегодня, 17 июня, местные жители. В МЧС Башкирии подтвердили сведения об эвакуации людей.







Здание находится по адресу улица Цюрупы, 149. В нем располагается районный мировой суд. Как говорит одна из очевидцев, неизвестный прислал в суд угрозу о минировании.

— Полицейский остановил по дороге до дома, спросил, куда я иду. Сказала, что домой. А женщина из суда объяснила, что пришла анонимная угроза. Так жутко, так страшно. Дай бог, чтобы это был обман, — рассказала уфимка по имени Наталья, проживающая в соседнем доме.

Женщина добавила, что в здание зашли силовики с собаками.

В пресс-службе МВД Башкирии заявили, что информация уточняется, а в Росгвардии и вовсе отметили, что не владеют информацией.





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Фото: Google.ru/maps