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Авария в Альшеевском районе: столкнулись грузовик и тягач, один человек погиб

Авария в Альшеевском районе: столкнулись грузовик и тягач, один человек погиб

19:24, 17 июн 2021

Сегодня, 17 июня, на территории Альшеевского района Башкирии произошла страшная авария. Дорогу не поделили тягач «Мерседес Бенц» и грузовик «Исузу».

Трагедия произошла на 115 километре дороги Чишмы-Аксеново-К.Мияки. От удара оба автомобиля опрокинулись. Водитель грузовика от полученных травм погиб на месте, а второй шофер попал в больницу. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об аварии в Ишимбайском районе: в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового авто.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Альшеевский район
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