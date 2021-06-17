Авария в Альшеевском районе: столкнулись грузовик и тягач, один человек погиб

19:24, 17 июн 2021

Сегодня, 17 июня, на территории Альшеевского района Башкирии произошла страшная авария. Дорогу не поделили тягач «Мерседес Бенц» и грузовик «Исузу».



Трагедия произошла на 115 километре дороги Чишмы-Аксеново-К.Мияки. От удара оба автомобиля опрокинулись. Водитель грузовика от полученных травм погиб на месте, а второй шофер попал в больницу. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства случившегося.



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