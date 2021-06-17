Авария в Сибае: пенсионер за рулем автомобиля сбил мотоциклиста без прав
19:32, 17 июн 2021
ДТП в Сибае произошло 16 июня в 13 часов 50 минут. 82-летний пенсионер на автомобиле SsangYong Actyon на ул. Чайковского, 8 - ул. Щорса не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.
В результате нарушения было совершено столкновение с мотоциклом Suzuki Misano под управлением 27-летнего водителя, который ранее был лишен специального права управления транспортным средством на 19 месяцев. Срок лишения у него не истек.
В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в реанимационное отделение ЦГБ г. Сибая. Ведется расследование.