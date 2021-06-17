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Авария в Сибае: пенсионер за рулем автомобиля сбил мотоциклиста без прав

Авария в Сибае: пенсионер за рулем автомобиля сбил мотоциклиста без прав

19:32, 17 июн 2021

ДТП в Сибае произошло 16 июня в 13 часов 50 минут. 82-летний пенсионер на автомобиле SsangYong Actyon на ул. Чайковского, 8 - ул. Щорса не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

В результате нарушения было совершено столкновение с мотоциклом Suzuki Misano под управлением 27-летнего водителя, который ранее был лишен специального права управления транспортным средством на 19 месяцев. Срок лишения у него не истек.

В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в реанимационное отделение ЦГБ г. Сибая. Ведется расследование.

Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе. Здесь столкнулись грузовик и тягач, один человек погиб.

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Источник: sworker.rbsmi.ru

Теги: Сибай
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