Авария в Сибае: пенсионер за рулем автомобиля сбил мотоциклиста без прав

19:32, 17 июн 2021

ДТП в Сибае произошло 16 июня в 13 часов 50 минут. 82-летний пенсионер на автомобиле SsangYong Actyon на ул. Чайковского, 8 - ул. Щорса не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.







В результате нарушения было совершено столкновение с мотоциклом Suzuki Misano под управлением 27-летнего водителя, который ранее был лишен специального права управления транспортным средством на 19 месяцев. Срок лишения у него не истек.



В результате ДТП мотоциклист госпитализирован в реанимационное отделение ЦГБ г. Сибая. Ведется расследование.



Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе. Здесь столкнулись грузовик и тягач, один человек погиб.





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