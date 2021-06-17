В Уфе пьяный водитель сбил полицейского и дважды врезался в машину ДПС
21:46, 17 июн 2021
В Уфе удирающий от погони пьяный водитель сбил инспектора и дважды врезался в служебный автомобиль ДПС.
Начать преследование полицейские были вынуждены после того, как водитель Шевроле проигнорировал требование об остановке. Нарушитель мчался на большой скорости и создавал аварийные ситуации. Задержать гонщика удалось только в гаражном кооперативе. Известно, что кроме двух ДТП с патрульным автомобилем молодой мужчина совершил столкновения и с двумя припаркованными во дворе машинами. Пока суд назначил водителю 15 суток ареста. А за наезд на инспектора ему грозит еще и уголовное наказание.
Ильдар Сафин, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ:
- При проведении медицинского освидетельствования прибор «Алкотестер» показал 0,275 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении этого водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А материал проверки по факту применения насилия в отношения представителя власти направлен в следственный комитет.