Авария в Учалинском районе: пьяный подросток без прав столкнулся со встречной машиной

10:27, 18 июн 2021

В Учалинском районе поймали 17-летнего подростка, который в алкогольном опьянении устроил ДТП на трассе. Прав у юноши тоже не было. Инцидент случился 16 июня около 5 часов дня.







На 80 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс (близ д.Уразово) 17-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 развернулся с выездом на встречную полосу и совершил столкновение с встречной SKODA OCTAVIA. Обе машины получили механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал.

- Несовершеннолетний был привлечен по ст.12.8 ч.3 КоАП управление ТС водителем без прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, также привлечен к административной ответственности за совершение ДТП, — прокомментировали в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Учалинскому району.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в районе хребта Нурали Учалинского района мужчина перевернулся на квадроцикле.





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Фото: скриншот видео