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ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину

ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину

18:07, 18 июн 2021

Сегодня, 18 июня, в столице Башкортостана зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на проспекте Октября, на остановке общественного транспорта "Госцирк".

По предварительным данным, пассажирский автобус НефАЗ, двигавшийся по 51 маршруту, допустил наезд на пожилую женщину. В результате аварии пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РБ, водитель Mazda при развороте с правого ряда столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, который ехал попутно по левому ряду.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Уфа
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