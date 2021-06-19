Авария в Караидельском районе: водитель "Лады Приора" опрокинулся в кювет
11:00, 19 июн 2021
Рано утром на ул. Мира с. Караидель, Караидельского района 27-летний местный житель, управляя "Ладой Приора" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП два пассажира, 35 и 13 лет, были госпитализированы. Известно, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Начато разбирательство.
18 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.
Новости по теме:
Авария в Баймакском районе: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет
ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину
Авария в Стерлитамаке: водителя иномарки занесло и отбросило на столб | видео