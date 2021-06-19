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Авария в Караидельском районе: водитель "Лады Приора" опрокинулся в кювет

Авария в Караидельском районе: водитель "Лады Приора" опрокинулся в кювет

11:00, 19 июн 2021

Рано утром на ул. Мира с. Караидель, Караидельского района  27-летний местный житель, управляя "Ладой Приора" допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП два пассажира, 35 и 13 лет, были госпитализированы. Известно, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Начато разбирательство. 

18 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Караидельский район
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