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При приземлении в аэропорту «Уфа» у самолета загорелось шасси

При приземлении в аэропорту «Уфа» у самолета загорелось шасси

12:13, 20 июн 2021

ЧП в уфимском аэропорту произошло в 22.44 по местному времени 19 июня. При посадке у «Боинга» авиакомпании «Azur air», вернувшегося из Каира, загорелась правая стойка шасси.

«В аэропорту «Уфа» незамедлительно был объявлен сигнал «тревога», приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Всего на борту находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа, в результате авиационного события никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе Уфимской транспортной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку и при наличии оснований возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину. Авария произошла на проспекте Октября, на остановке общественного транспорта "Госцирк".

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Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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