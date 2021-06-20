При приземлении в аэропорту «Уфа» у самолета загорелось шасси

12:13, 20 июн 2021

ЧП в уфимском аэропорту произошло в 22.44 по местному времени 19 июня. При посадке у «Боинга» авиакомпании «Azur air», вернувшегося из Каира, загорелась правая стойка шасси.







«В аэропорту «Уфа» незамедлительно был объявлен сигнал «тревога», приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Всего на борту находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа, в результате авиационного события никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе Уфимской транспортной прокуратуры.



Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку и при наличии оснований возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину. Авария произошла на проспекте Октября, на остановке общественного транспорта "Госцирк".





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Фото: скрин видео