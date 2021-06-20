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Авария в Янаульском районе: водитель Lifan Х60 опрокинулся в кювет

Авария в Янаульском районе: водитель Lifan Х60 опрокинулся в кювет

12:19, 20 июн 2021

Ближе к полуночи на 4 км автодороги Янаул-Сабанчи Янаульского района 41-летний житель Нефтекамска за рулём "Lifan Х60", предположительно, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и его 37-летняя пассажирка были госпитализированы. Начато разбирательство.

19 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых  тринадцать человек получили травмы. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Янаульский район
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