Авария в Янаульском районе: водитель Lifan Х60 опрокинулся в кювет
12:19, 20 июн 2021
Ближе к полуночи на 4 км автодороги Янаул-Сабанчи Янаульского района 41-летний житель Нефтекамска за рулём "Lifan Х60", предположительно, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель и его 37-летняя пассажирка были госпитализированы. Начато разбирательство.
19 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.
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