Авария в Янаульском районе: водитель Lifan Х60 опрокинулся в кювет

12:19, 20 июн 2021

Ближе к полуночи на 4 км автодороги Янаул-Сабанчи Янаульского района 41-летний житель Нефтекамска за рулём "Lifan Х60", предположительно, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель и его 37-летняя пассажирка были госпитализированы. Начато разбирательство.



19 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ