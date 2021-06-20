Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Авария в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет

Авария в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет

12:23, 20 июн 2021

Рано утром на 2 км автодороги Танаканово-Янаул-Исимово Кугарчинского района 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, двигаясь со стороны с. Танаканово в сторону д. Янаул, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и его 19-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.

По теме: 
При приземлении в аэропорту «Уфа» у самолета загорелось шасси 
Авария в Караидельском районе: водитель "Лады Приора" опрокинулся в кювет 
Авария в Баймакском районе: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет 
ДТП в Уфе: пассажирский автобус насмерть задавил пожилую женщину 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: