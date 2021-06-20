Авария в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет

12:23, 20 июн 2021

Рано утром на 2 км автодороги Танаканово-Янаул-Исимово Кугарчинского района 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, двигаясь со стороны с. Танаканово в сторону д. Янаул, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель и его 19-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. По факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ