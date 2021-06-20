В поселке Новые Черкассы под Уфой загорелся мусорный полигон

19:32, 20 июн 2021

Под Уфой вновь вспыхнул пожар на мусорном полигоне. Об этом сообщил очевидец в соцсетях. По его словам, пожар вспыхнул сегодня, 20 июня, в поселке Новые Черкассы. В доказательство своих слов он опубликовал и соответствующее видео.





В МЧС Башкирии подтвердили корреспонденту UFA1.RU новость о пожаре на полигоне и рассказали, как его тушат.

— Произошел пожар на полигоне ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на площади 0,015 га. Общая площадь полигона — 50 га. На месте работают силы и средства от МБУ УПО Уфы — семь единиц техники; от обслуживающей организации — два бульдозера; от уфимской мэрии — две поливомоечные машины, — отметили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что при приземлении в аэропорту «Уфа» у самолета загорелось шасси.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео