Страшная авария в Кушнаренковском районе: столкнулись «Форд» и грузовик «Скания», погиб ребенок

19:46, 20 июн 2021

Сегодня, 20 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии на 1299 километре автодороги Москва – Уфа зарегистрировано ДТП с погибшим. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.







Уточняется, что столкнулись «Форд» и грузовик «Скания». По предварительной информации, в аварии погиб 11-летний ребенок.

Подробности происшествия уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ