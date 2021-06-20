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Страшная авария в Кушнаренковском районе: столкнулись «Форд» и грузовик «Скания», погиб ребенок

Страшная авария в Кушнаренковском районе: столкнулись «Форд» и грузовик «Скания», погиб ребенок

19:46, 20 июн 2021

Сегодня, 20 июня, в Кушнаренковском районе Башкирии на 1299 километре автодороги Москва – Уфа зарегистрировано ДТП с погибшим. О происшествии сообщает региональная Госавтоинспекция.

Уточняется, что столкнулись «Форд» и грузовик «Скания». По предварительной информации, в аварии погиб 11-летний ребенок.


Подробности происшествия уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. 

Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

Теги: Кушнаренковский район
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