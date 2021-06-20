Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погиб ребенок

19:51, 20 июн 2021

Погибший 11-летний мальчик, который скончался сегодня, 20 июня, в ДТП в Кушнаренковском районе Башкирии, вместе с тренером и другим сверстником возвращался домой со сборов, об этом сообщает издание Уфа1.







— Двое мальчиков были на сборе в Чекмагушевском районе, занимались хоккеем. Сегодня возвращались домой, в Уфу. По дороге и попали в ДТП, — отметил он.



Собеседник добавил, что за рулем легковушки был тренер мальчиков. Сейчас он вместе с другим ребенком в больнице.

— У них серьезные повреждения, — отметил источник.

По информации Следственного комитета Башкирии, пострадавшему водителю 55 лет, по пути он выехал на обочину и столкнулся с полуприцепом тягача марки Scania.

Ранее сообщалось об аварии в Кугарчинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет.





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