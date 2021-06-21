Авария в Бакалинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет

10:15, 21 июн 2021

Утром в Бакалинском районе на 20 км автодороги Бакалы-Верхнеяркеево 34-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112 совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель скончался в больнице. Его 30-летний пассажир госпитализирован. Начато разбирательство.



20 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и четырнадцать получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ