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В Куюргазинском районе Башкирии в карьере угольного разреза утонул мужчина

В Куюргазинском районе Башкирии в карьере угольного разреза утонул мужчина

16:46, 21 июн 2021

В Башкирии утонул молодой мужчина. Его тело находилось в воде несколько дней.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, несчастный случай произошел в Куюргазинском районе 17 июня. 24-летний мужчина отправился купаться в водоеме Кумертауского угольного разреза и пропал. Его тело удалось обнаружить спустя лишь несколько дней. 21 июня спасатели достали утопленника из воды.

Всего с начала года по официальным данным в республике утонуло 15 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии из озера достали тело утонувшей девочки.

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Источник: i-gazeta.com

Теги: Куюргазинский район
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