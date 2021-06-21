В Куюргазинском районе Башкирии в карьере угольного разреза утонул мужчина
16:46, 21 июн 2021
В Башкирии утонул молодой мужчина. Его тело находилось в воде несколько дней.
Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, несчастный случай произошел в Куюргазинском районе 17 июня. 24-летний мужчина отправился купаться в водоеме Кумертауского угольного разреза и пропал. Его тело удалось обнаружить спустя лишь несколько дней. 21 июня спасатели достали утопленника из воды.
Всего с начала года по официальным данным в республике утонуло 15 человек, в том числе четыре ребенка.