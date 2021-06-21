Авария Архангельском районе Башкирии: водитель Тойоты погиб, столкнувшись с поездом

16:53, 21 июн 2021

В МЧС по Башкирии днем 21 июня поступило сообщение о том, что в Архангельском районе, рядом с населенным пунктом Абзаново на железнодорожном переезде станции 22 км Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и локомотива Нижневартовск-Адлер.







Водителя легкового автомобиля с множественными переломами повезли в Архангельскую центральную районную больницу — в машине скорой помощи он скончался.

Задержки в движении железнодорожного транспорта нет. Схода состава не допущено. Состав вскоре продолжил движение, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.



К слову, переезд оборудован светофором и звуковым сигнализатором без шлагбаума.

Ранее сообщалось об аварии в Бакалинском районе: водитель ВАЗ-2112 опрокинулся в кювет.





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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ