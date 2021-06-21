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Минэкологии Башкирии назвало причину возгорания мусорного полигона под Уфой

Минэкологии Башкирии назвало причину возгорания мусорного полигона под Уфой

18:36, 21 июн 2021

Сухая и ветреная погода стала причиной самовозгорания на мусорном полигоне в Уфимском районе Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

«Причиной самовозгорания полигона стала сухая, жаркая, ветреная погода», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сейчас в регионе введён противопожарный режим и усилен контроль за проведением профилактических работ по недопущению возгораний. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее сообщалось о том, что 20 июня в Уфимском районе около населенного пункта Черкассы на полигоне загорелся мусор на площади 350 кв. метров. По данному факту сотрудники природоохранной прокуратуры Башкирии инициировали проверку.

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Источник: regnum.ru

Теги: Уфа
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