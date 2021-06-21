Под Уфой загорелась баня и надворное строение

18:41, 21 июн 2021

Сегодня, 21 июня, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о горении бани и надворного строения в СНТ Нефтяник-7 Уфимском районе.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на место выехала пожарно-спасательная часть 1. По прибытию происходило горение бани и надворного строения 4х6 метров.







Пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.



Ранее, Минэкологии Башкирии назвало причину возгорания мусорного полигона под Уфой.



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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ