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Под Уфой загорелась баня и надворное строение

Под Уфой загорелась баня и надворное строение

18:41, 21 июн 2021

Сегодня, 21 июня, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о горении бани и надворного строения в СНТ Нефтяник-7 Уфимском районе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на место выехала пожарно-спасательная часть 1. По прибытию происходило горение бани и надворного строения 4х6 метров.



Пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

Ранее, Минэкологии Башкирии назвало причину возгорания мусорного полигона под Уфой.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Теги: Уфа
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