В Уфе загорелось здание автосервиса

09:19, 22 июн 2021

В ночь с 21 на 22 июня в селе Зубово Уфимского района произошел крупный пожар. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на улице Электрозаводская на площади 50 квадратных метров горят покрышки, огонь распространяется на здание автосервиса. Пожару был присвоен повышенный ранг.



Пожарным удалось эвакуировать 2 грузовых, 3 легковых автомобиля, а также вынести 4 пропановых и 10 кислородных баллонов. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако во время тушения пожара произошел хлопок с последующим обрушением.



Сообщается, что в 07:37 огонь полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 86 человек и 32 пожарные машины. Причина возгорания устанавливается. Кроме того, сотрудники центра ГБУ РБ СОМГЗ Государственного комитета РБ по ЧС проводят исследования проб воздуха, чтобы изучить, как изменилась в нем концентрация вредных веществ после происшествия.





Ранее сообщалось о том, что под Уфой загорелась баня и надворное строение.

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Фото: пресс-служба МЧС России по РБ