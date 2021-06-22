Авария в Стерлитамаке: водитель ВАЗ-21099 столкнулся с пассажирским автобусом

09:34, 22 июн 2021

Сегодня утром, 22 июня, на перекрестке ул. Пионерской и Кирова произошла серьезная авария. Уходя от преследования ДПС, водитель ВАЗ-21099 совершил столкновение с пассажирским автобусом.







Водитель автобуса рассказал, что в момент аварии в салоне находились кондуктор и пятеро пассажиров. Кондуктор от удара упала и получила повреждения, ее увезли в машине скорой помощи. Пассажиры от госпитализации отказались. В салоне отечественной легковушки, по словам очевидцев, находились нетрезвые пассажиры, которые после ДТП скрылись с места происшествия.



Как пояснили прибывшие на место инспекторы ГИБДД, они преследовали автомобиль, пока на перекрестке Пионерская-Кирова легковушка не врезалась в пассажирский автобус.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Стерлитамаке. Как сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РБ, водитель Mazda при развороте с правого ряда столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, который ехал попутно по левому ряду.





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Фото: Гульназиры Ишбердиной и Людмилы Ильязовой