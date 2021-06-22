В Уфе горожанин из мести поджег автомобиль своего бывшего начальника
09:45, 22 июн 2021
В столице Башкирии полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Как оказалось, таким образом решил насолить своему бывшему начальнику 33-летний уфимец.
В полицию обратился 59-летний горожанин, авто «Киа Спортейдж» которого неизвестный поджог прямо во дворе дома. Стражи порядка просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и опросили свидетелей, сумев выйти на след преступника.
Им оказался 33-летний местный житель, бывший подчиненный уфимца. Как оказалось, мужчина затаил обиду на экс-руководителя и решил отмстить.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. При этом дома у подозреваемого обнаружили вещи, в которых он совершил преступление. Теперь горожанин является фигурантом дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелось здание автосервиса.