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В Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул

В Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул

10:00, 22 июн 2021

Накануне в 18:30 очевидец сообщил о том, что на Уфимке в районе «Трамплина» под воду ушел молодой человек. В УГЗ сообщили подробности инцидента.

Компания из пяти молодых людей решила переплыть реку. Однако один из них в какой-то момент начал тонуть. Подростки не смогли помочь другу. Вызвать спасателей тоже не удалось, так как вещи и телефоны остались на противоположном берегу. В итоге это привело к трагедии.

Прибывшие на место водолазы обыскали километровый участок ниже по течению. Спасатели обнаружили тело утопленника в 21:40. Погибшему было всего 14 лет. По данным Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года — на 21 июня — в республике утонули 15 человек, в числе которых – четверо детей.

Ранее сообщалось о том, что в Куюргазинском районе Башкирии в карьере угольного разреза утонул мужчина.

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Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Теги: Уфа
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