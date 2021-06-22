Авария в Мечетлинском районе Башкирии: водитель и пассажир погибли, опрокинувшись в кювет

11:13, 22 июн 2021

Поздно вечером в Мечетлинском районе на 8 км. автодороги Алегазово-Октябрьский 64- летний местный житель, управляя ВАЗ-21093, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель легковушки и один из пассажиров, 54-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Другой пассажир, 27-летняя местная жительница, в тяжелом состоянии госпитализирована. Начато разбирательство.



21 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых три человека погибли и девять получили травмы.

Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке: водитель ВАЗ-21099 столкнулся с пассажирским автобусом.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ