В Уфе, в результате пожара в многоквартирном доме, отравился мужчина

12:03, 22 июн 2021

Сегодня, 22 июня, в половине второго ночи произошел пожар в жилом многоквартирном доме в деревне Миловка Уфимского района: есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.







На момент прибытия спасателей выяснилось, что горело имущество на площади двух квадратных метров в общем коридоре.



В результате пожара 29-летний молодой человек отравился продуктами горения. Из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, из них 5 детей.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар потушен до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелось здание автосервиса. Пожару был присвоен повышенный ранг.





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Фото: МЧС РФ по РБ