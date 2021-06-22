В Абзелиловском районе Башкирии внук зарезал бабушку, праздновавшую свое день рождения

14:06, 22 июн 2021

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины. Главный подозреваемый – внук пенсионерки. Подробности сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе МВД России по республике.







Как стало известно, убийство произошло в ночь с 19 на 20 июня в Абзелиловском районе. Пожилая женщина отмечала в кругу семьи свой день рождения в деревне Селивановский. Однако поведение гостей оставляло желать лучшего – дети и внуки женщины сильно напились. Именинница сделала замечание своей дочери и двум ее сыновьям. Однако это спровоцировало конфликт. Пьяный внук ударил бабушку ножом. От полученных травм женщина скончалась. Родственники попытались скрыть следы преступления. Мать подозреваемого и ее младший сын вымыли пол и уничтожили одежду.



Тело погибшей на следующее утро нашли соседи. Они сообщили сотрудникам правопорядка, что ночью слышали крики женщины, но не могли представить, что произойдет трагедия.

Предполагаемый убийца попытался скрыться, но был задержан в Магнитогорске. Сообщается, что он ранее был судим. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии раскрыли жестокое убийство 15-летней давности.





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