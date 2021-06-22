Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Абзелиловском районе Башкирии внук зарезал бабушку, праздновавшую свое день рождения

В Абзелиловском районе Башкирии внук зарезал бабушку, праздновавшую свое день рождения

14:06, 22 июн 2021

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 78-летней женщины. Главный подозреваемый – внук пенсионерки. Подробности сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе МВД России по республике.

Как стало известно, убийство произошло в ночь с 19 на 20 июня в Абзелиловском районе. Пожилая женщина отмечала в кругу семьи свой день рождения  в деревне Селивановский. Однако поведение гостей оставляло желать лучшего – дети и внуки женщины сильно напились. Именинница сделала замечание своей дочери и двум ее сыновьям. Однако это спровоцировало конфликт. Пьяный внук ударил бабушку ножом. От полученных травм женщина скончалась. Родственники попытались скрыть следы преступления. Мать подозреваемого и ее младший сын вымыли пол и уничтожили одежду. 

Тело погибшей на следующее утро нашли соседи. Они сообщили сотрудникам правопорядка, что ночью слышали крики женщины, но не могли представить, что произойдет трагедия.

Предполагаемый убийца попытался скрыться, но был задержан в Магнитогорске. Сообщается, что он ранее был судим. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии раскрыли жестокое убийство 15-летней давности.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Абзелиловский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: