Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком
15:56, 22 июн 2021
Сегодня во второй половине дня в Баймакском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
По имеющимся данным, столкнулись ВАЗ десятой модели и грузовик МАЗ. Авария произошла на 104 км. автодороги Магнитогорск - Ира. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Подробности аварии уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
Ранее сообщалось об аварии в Мечетлинском районе Башкирии: водитель и пассажир погибли, опрокинувшись в кювет.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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