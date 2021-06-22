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Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком

Авария в Баймакском районе Башкирии: водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с грузовиком

15:56, 22 июн 2021

Сегодня во второй половине дня в Баймакском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

По имеющимся данным, столкнулись ВАЗ десятой модели и грузовик МАЗ. Авария произошла на 104 км. автодороги Магнитогорск - Ира. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Подробности аварии уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

Ранее сообщалось об аварии в Мечетлинском районе Башкирии: водитель и пассажир погибли, опрокинувшись в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Баймакский район
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