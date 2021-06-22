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В Башкирии житель Октябрьского поджег грузовик соседей

В Башкирии житель Октябрьского поджег грузовик соседей

17:40, 22 июн 2021

В городе Октябрьском мужчина поджег соседский грузовик, сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ. В полицию обратился 41-летний мужчина с заявлением о поджоге «Hino Ranger». Ущерб составил 500 тысяч рублей.

В ходе просмотра записи камер видеонаблюдения полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель. В гараже подозреваемого  были изъяты предметы, с помощью которых он совершил поджог. Также была найдена его одежда, в которой он был в ночь совершения преступления.

Стражи порядка установили, что задержанный с 2020 года затаил обиду  на своих соседей из-за того, что те ставят свои грузовые транспортные средства напротив его окон, поэтому решил отомстить таким способом. По словам задержанного, ночью он обмотал свою острогу тряпкой и взял бутылку с бензином.

Затем облил ГСМ грузовик соседа и поджег с помощью самодельного факела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — прокомментировали в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Октябрьский
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